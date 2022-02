Spazientito Paolo Del Debbio con gli autori di Dritto e Rovescio: “Mi rompono le balle”

Episodio decisamente curioso quello che si è creato in diretta tv su Rete 4 giovedì sera, con Paolo Del Debbio che ha avuto parole abbastanza dure nei confronti degli autori della trasmissione “Dritto e Rovescio”. Bisogna ricostruire l’accaduto, dopo aver trattato nelle scorse settimane alcuni aspetti di questa trasmissione con un altro articolo, quando il conduttore si è sfogato nei confronti dei NoVax per alcune teorie da loro portate avanti. Vediamo dunque cosa sia avvenuto, al punto da far arrabbiare tanto il diretto interessato.

Perché Paolo Del Debbio si è arrabbiato con gli autori di Dritto e Rovescio

La ricostruzione dei fatti è abbastanza complessa e deve partire dal presupposto che parte della trasmissione vada in diretta, mentre altri segmenti sono registrati. In questo modo, può capitare che conduttore ed autori non siano sempre allineati. Ed è quello che è avvenuto probabilmente nel momento in cui Paolo Del Debbio ha fatto sapere ai telespettatori di Dritto e Rovescio, durante l’ultima puntata, di apprezzare molto di essere seguito su Instagram.

Parole che evidentemente hanno lanciato un messaggio sbagliato a chi si trovava dietro le quinte, lasciando intendere che il giornalista fosse propenso a chiudere la puntata. Tutto ciò, mentre c’erano ancora dei blocchi della trasmissione in scaletta. Questo il virgolettato di Paolo Del Debbio al momento del “fatto”, lasciando venire a galla il proprio fastidio per essere stato male interpretato dagli autori di Dritto e Rovescio nel corso della trasmissione:

“Scusate, mi rompono le balle, pensano che sia scemo. Pensavano che vi salutassi, come fosse il sesto blocco. Pensano davvero che sia da pensione, invece vi dico che non sono da pensione. Ci vediamo dopo la pubblicità, abbiate pazienza”.

Per comprendere meglio come siano andate le cose, c’è un video su Twitter che ci mostra l’istante esatto in cui Paolo Del Debbio si è arrabbiato non poco con gli autori di Dritto e Rovescio, nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Rete 4.

