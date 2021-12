Sparito Enrico Montesano da Facebook con le sue teorie sul green pass: gli ultimi riscontri

Continuano ad arrivarci richieste da parte di utenti che vogliono sapere cosa sia avvenuto ad Enrico Montesano, sparito da Facebook e dagli altri social nel corso degli ultimi dieci giorni. Una questione che abbiamo trattato già lo scorso fine settimana, visto che qualcuno ha parlato di account sospeso. Inutile dire che abbiano preso piede ipotesi volte alla censura dell’attore romano, considerando il fatto che negli ultimi mesi le sue parole contro i vaccini per Covid ed il green pass sono state spesso e volentieri oggetto di discussione.

Cosa sappiamo su Enrico Montesano e sulla sua permanenza su Facebook

Cosa sappiamo al momento sulla presenza di Enrico Montesano su Facebook. Nulla di ufficiale. Questo deve essere molto chiaro sia a coloro che auspicano la sospensione del suo account, mai auspicabile a prescindere dal fatto che si possa essere d’accordo o meno con le sue teorie su vaccini Covid e green pass, sia a chi lo sostiene. Non ci sono i presupposti per tirare in ballo la censura e fino a nuova comunicazione ufficiale del diretto interessato, qualsiasi ipotesi sarebbe forzata e frettolosa.

C’è da dire che qualche anomalia c’è. In primo luogo, su Twitter e Instagram non riscontriamo annunci di Enrico Montesano utili per fare chiarezza su questa vicenda. In seconda istanza, oltre all’inattività dell’account Facebook negli ultimi dieci giorni, abbiamo notato che ci siano tantissimi post dell’attore rimossi tra fine ottobre ed inizio novembre. I sospetti su qualche azione da parte dello staff di Zuckerberg, in sostanza, non sono campati per aria, ma è altrettanto giusto non giungere a conclusioni affrettate.

Staremo a vedere nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi su questa storia e se l’account Facebook di Enrico Montesano ricomincerà a macinare post. La speranza, a prescindere da tutto, è che la vicenda possa evolvere in modo positivo per tutti.

