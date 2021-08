Sparita la pagina Facebook di Diego Fusaro: le possibili cause

In molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto la pagina Facebook di Diego Fusaro. Colui che ama definirsi “filosofo”, ospite spesso e volentieri di programmi televisivi in cui si parla di Covid, vaccini e green pass, da sempre fa molto discutere sui social per le sue posizioni. Come noto per coloro che lo seguono, a prescindere dall’essere a favore o contrari alle sue opinioni, Fusaro ha da sempre un approccio critico nei confronti della campagna di vaccinazione in Italia. Per non parlare della certificazione verde.

Non è raggiungibile la pagina Facebook di Diego Fusaro

In alcuni casi, anche a noi è toccato condividere precisazioni sui contenuti da lui pubblicati. Oggi, però, questo conta poco. A distanza di pochi mesi dal provvedimento di YouTube, che poco prima della stagione estiva ha deciso di bloccare i suoi guadagni con la monetizzazione dei video, oggi 27 agosto abbiamo conferme sul fatto che la sua pagina Facebook non sia raggiungibile. La prova finale, del resto, arriva dal diretto interessato.

Attraverso un post pubblicato su altra pagina (certificata), sappiamo infatti che lo staff del social network ha deciso di oscurare la sua pagina: “Misteriosamente è sparita all’improvviso la mia pagina Facebook ufficiale (Diego Fusaro)! Stiamo cercando di capire cosa è successo“. Si tratta di un post pubblicato dallo stesso Fusaro nel tardo pomeriggio di giovedì e, da allora, il diretto interessato non ha fornito ulteriori aggiornamenti sul tema.

Non sono chiare le ragioni che hanno indotto Facebook a bloccare la pagina di Diego Fusaro. Attenzione, però, in quanto in passato sono già capitati blocchi temporanei, prima del ripristino delle suddette pagine. Staremo a vedere se sarà il caso anche del filosofo, o se la piattaforma di Zuckerberg abbia preso una decisione irreversibile. Qualcuno già parla di censura, mentre noi invitiamo alla calma in attesa che si sappia qualcosa di più. Tra le cause possibili del blocco, abbiamo proprio specifici contenuti contro i vaccini.

