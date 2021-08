Un vero e proprio paradosso, quello che si è venuto a creare in queste ore con Chijindu Ujah, a proposito delle accuse di doping inglese nella 4×100 alle Olimpiadi che si sono da poco concluse a Tokyo. La squadra della Gran Bretagna, infatti, rischia la squalifica e di dover dire addio alla medaglia d’argento. La stessa che è stata conquistata arrivando per un solo centesimo di secondo alle spalle dell’Italia e che, esattamente una settimana fa, aveva dato il via ad una lunga serie di meme per i social.

Confermata l’indagine su Chijindu Ujah per doping inglese nella 4×100 alle Olimpiadi: Jacobs se la ride

Qualche notizia in più sulle accuse di doping inglese è stata fornita dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui l’indagine avviata nei confronti di Chijindu Ujah potrebbe portare effettivamente alla cancellazione della medaglia d’argento per il team Gran Bretagna. In breve, all’interno del suo campione sono state trovate tracce di ostarina, a conti fatti un anabolizzante che richiama gli effetti classici del testosterone. Il test, si apprende, risale allo scorso 8 agosto, a 48 ore di distanza dalla staffetta 4×100 delle Olimpiadi, con lo studio del laboratorio antidoping di Tokyo.

Come stanno le cose al momento? Sarebbe frettoloso parlare di doping inglese, considerando che la Gran Bretagna ha richiesto subito le controanalisi. Resta il danno d’immagine ed il fatto che Chijindu Ujah sia stato sospeso in via cautelare. La situazione appare complessa.

Con ogni probabilità se la ride Jacobs, il quale era finito nel mirino dei giornali inglesi per il suo passato e per l’ex allenatore, che aveva avuto problemi con sostanze ritenute illecite. Nonostante l’atleta azzurro sia risultato sempre “pulito” ad ogni controllo, nei giorni successivi alla conquista delle sue due medaglie d’oro non sono certo mancate le polemiche sull’argomento. Ora un’altra grana, al momento in termini di immagine, con la recente indagine su Chijindu Ujah per il presunto doping inglese nella 4×100 alle Olimpiadi. Vi faremo sapere appena si avranno maggiori informazioni.

