Sotto i 21 anni non si può portare nessuno in auto di notte: bufera sulla proposta di Rosato

Si tratta solo di una proposta di legge, che con ogni probabilità resterà tale viste le sue criticità, ma la proposta di Ettore Rosato fa comunque discutere enormemente in queste ore sui social, andando a richiamare l’attenzione sui neopatentati e coloro che sono sotto i 21 anni. Già, perché la proposta giunta dall’esponente di Italia dei Valori è autentica e si presta a non poche critiche, stando a quanto abbiamo avuto modo di osservare sui social oggi 5 maggio.

Vietato sotto i 21 anni portare qualcuno in auto di notte: profonde discussioni sulla proposta di Rosato

Come se non bastassero le segnalazioni divertenti del passato sul tema patente, come emerge dal nostro archivio, ora abbiamo una proposta di legge che ha sollevato non poche discussioni sui social nella gioranta di venerdì. Per farvela breve, la proposta di Rosato prevede che sotto i 21 anni non si possa portare nessuno in auto di notte, creando quella che nel gergo di Facebook ed altre piattaforme viene definita “bufera”.

L’obiettivo del Renziano è chiaro, in quanto a suo modo di vedere con una legge del genere (la cui violazione potrebbe prevedere una sanzione da 800 a 3.200 euro) potrebbero finalmente diminuire le stragi del venerdì e del sabato sera sulle strade italiane. Insomma, un discorso puramente matematico, in quanto un’auto con un solo giovane al suo interno per forza di cose porterebbe al massimo ad un unico decesso.

In tanti, però, hanno immediatamente evidenziato le criticità di una proposta di legge che effettivamente si espone a non poche “osservazioni”. In primo luogo, qualora dovesse essere vietato sotto i 21 anni portare qualcuno in auto di notte (in particolare, da mezzanotte alle 5 del mattino), finirebbe con aumentare in modo ingestibile il quantitativo di vetture in strada. Inoltre, le comitive che solitamente si organizzano affinché un guidatore a turno resti sobrio per guidare durante il viaggio di ritorno, vedrebbero preculsa un’opportunità del genere.

