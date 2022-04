Sospeso per due settimane ‘Lo Zoo di 105’: quando torna in onda tra mille polemiche

Il noto programma radiofonico “Lo Zoo di 105” è stato sospeso per ben due settimane, ma ora si appresta a tornare in pista, come confermato a più riprese dal suo volto storico negli ultimi giorni. Marco Mazzoli, infatti, è stato perdonato per l’errore relativo alla messa in onda di una bestemmia senza filtri o censure, confermando a conti fatti quello che vi avevamo riportato pochi giorni fa sul nostro sito. Quando torna in onda? Tra precisazioni varie e qualche nota a margine, ci sono alcuni residui aspetti che vanno evidenziati in queste ore.

Quando torna in onda Lo Zoo di 105 dopo che è stato sospeso per settimane?

In primo luogo, quando torna in onda Lo Zoo di 105 dopo che il programma è stato sospeso per diversi giorni? L’appuntamento è fissato domani alle 14 su Radio 105. Non ci sono stati cambi di palinsesto durante il fine settimane, considerando il fatto che dal profilo Instagram della trasmissione non abbiamo avuto ulteriori aggiornamenti dopo che Marco Mazzoli ha annunciato il ritorno in grande stile. Due gli aspetti che vanno messi in evidenza in questo contesto.

Da un lato, bisogna smentire che aveva denunciato la chiusura definitiva per “Lo Zoo di 105”, tirando in ballo a sproposito il solito concetto di censura. Se da un lato il programma è stato sospeso più a lungo del previsto, dall’altro tutto si è risolto per il meglio e tra poche ore le cose torneranno alla normalità. Il secondo punto riguarda Marco Mazzoli, che tutti ora vedono lontano dalla trasmissione a lungo termine, viste alcune uscite durante il “blocco”.

Anche lui, del resto, ha parlato di “piano B” sui suoi profili social. Dunque, è vero che ci sia stato un momento di riflessione da parte sua mentre Lo Zoo di 105 è stato sospeso, ma una volta appreso quando torna in onda, la situazione è apparsa radicalmente cambiata. Staremo a vedere se ci saranno o meno degli strascichi.

