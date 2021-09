Sospeso ‘Fuori dal coro’ con Mario Giordano: il conduttore replica alle voci con malessere

Andare dietro alle voci che, ad oggi, non hanno nulla di concreto ha poco senso, ma ci sono elementi sufficienti per tornare sulle indiscrezioni che parlano di ‘Fuori dal coro’ sospeso insieme al conduttore Mario Giordano. Nei giorni scorsi, sul nostro sito, abbiamo provato a gettare acqua sul fuoco, ribadendo che le parti coinvolte non avessero rilasciato dichiarazioni tali da presentarci un caso. La trasmissione in onda su Rete 4 è stata accusata più volte di essere troppo accondiscendente con le teorie NoVax nel corso degli ultimi mesi.

Sospeso ‘Fuori dal coro’ con Mario Giordano: le ultime dichiarazioni

Ci sono due elementi da prendere in considerazioni oggi 19 settembre, per tutti coloro che parlano di ‘Fuori dal coro’ sospeso insieme a Mario Giordano. Se da un lato fonti interne a Mediaset avevano smentito divergenze e litigi, con l’azienda che sulla carta sarebbe favorevole “a prescindere” ai vaccini, con un approccio assai differente rispetto a quello della discussa trasmissione, ci sono parole del conduttore del conduttore che non possono essere tralasciate.

Basti pensare ad uno dei suoi ultimi tweet: “Ci siamo (per ora). Sappiate che non è facile. Tempi duri. Ma sono sicuro che chi è davvero Fuori dal coro stasera si unirà a noi. Saremo tantissimi e forse qualcosa cambierà“. Per alcuni, è vero, si tratta di un lancio social per aumentare l’appeal in vista della puntata successiva, cercando di fare aumentare gli ascolti. Tuttavia, Tvblog ha provato ad interpellare lo stesso Mario Giordano, il quale avrebbe ringraziato il giornale per l’interesse, facendo sapere che per il momento non parla.

A questo punto, è lecito chiedersi per quale ragione da Mario Giordano non siano arrivate smentite secche su ‘Fuori dal coro’ sospeso, qualora fossero effettivamente smentite le divergenze interne con Mediaset. Un vero e proprio giallo, in attesa di capire come andranno le cose nelle prossime settimane.

