Sospeso ‘Dritto e Rovescio’ da Mediaset: un chiarimento da Paolo Del Debbio

Continuano le voci su Dritto e Rovescio sospeso con Paolo Del Debbio. Secondo diverse indiscrezioni, dovrebbe fermarsi per almeno 50 giorni e non semplicemente per la consueta pausa natalizia. A questo punto Del Debbio si è visto costretto ad intervenire a riguardo, anche perché in molti evidenziavano come tale sospensione fosse dovuta alla sua trasmissione troppo proiettata a favore dei NoVax.

Tesi che lo stesso presentatore di Dritto e Rovescio ha voluto smentire e lo ha fatto durante un’intervista fatta ad “Un giorno da pecora“, menzionando le comunicazioni che gli sono arrivate direttamente dai vertici di Mediaset nelle ultime settimane.

Paolo Del Debbio precisa sulle voci che vedono sospeso ‘Dritto e Rovescio’ da Mediaset

Altro approfondimento sulla trasmissione, dunque, dopo la risposta del conduttore alla domanda sulla sua vaccinazione di alcune settimane fa. Nelle ultime ore infatti anche TVblog aveva insistito su questa lunga pausa forzata prevista per la trasmissione di Del Debbio, ma a quanto pare non è assolutamente così. Il giornalista e presentatore ha ribadito il concetto di come lui non abbia ricevuto alcun tipo di ordine dai piani alti, nessuno di Mediaset gli ha comunicato che Dritto e Rovescio sarà in pausa per circa 50 giorni.

Una pausa di questo genere la considera alquanto innaturale per una trasmissione televisiva. Tra l’altro Del Debbio ha evidenziato come lui non sia assolutamente contrario al vaccino, anzi ha fatto anche la terza dose, ma è inevitabile che nel suo programma ci debba essere anche l’altro punto di vista per creare un dibattito. Ha poi confessato di ricevere costantemente insulti piuttosto pesanti sui social e su WhatsApp proprio dai no vax che quindi non lo considerano sicuramente uno spalleggiatore delle loro tesi.

Per lui è impensabile fare un talk show con una sola voce, per questo necessita sempre della controparte, del pensiero opposto, altrimenti non si creerebbe il dibattito. Il suo pensiero è sempre stato quello di essere favorevole al vaccino e la sua trasmissione non occhieggia assolutamente ai no vax. Parole che fanno ben pensare come effettivamente Dritto e Rovescio non sarà sospeso da Mediaset non affronterà una pausa lunga per queste festività natalizie, almeno stando a quanto riportato per l’ennesima volta da Paolo Del Debbio.

