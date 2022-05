Sospensione permanente per il NoVax Francesco Mosca da Twitter: Barbara Balanzoni conferma

Arrivano conferme significative sul fatto che Francesco Mosca, noto NoVax sia stato sospeso da Twitter. Un provvedimento, quello del social network, che ricorda molto quello applicato a Barbara Balanzoni non molto tempo, come del resto vi abbiamo riportato con apposito articolo. Proprio quest’ultima, nel primo pomeriggio, ha confermato ufficialmente la notizia sul social, lasciando intendere che c’è una differenza sostanziale rispetto alla limitazione che non le ha consentito per alcuni giorni di interagire con chi la segue.

Bloccato per sempre il NoVax Francesco Mosca da Twitter: Barbara Balanzoni conferma la notizia

In particolare, Francesco Mosca sarebbe stato sospeso per sempre da Twitter a causa dell’ennesimo post contro il vaccino Covid. Auspicando la condanna a morte per coloro che hanno dato vita alla situazione vissuta nell’ultimo anno e mezzo qui in Italia. Il diretto interessato, attraverso il suo canale Telegram, ha reso nota tutta la propria delusione per essere stato imbavagliato dalla piattaforma, confermando che ora si esporrà solo ed esclusivamente all’interno del suddetto canale:

“Comunque per me un onore aver ricevuto da Twitter lo stesso trattamento di TRUMP. Io, mr nessuno bannato per sempre dal social con mail che non potrò accedere oppure aprire profili. QUESTO SONO I SERVI DI Davos, hanno paura del confronto e lo fanno perchè il loro piano era sterminare la popolazione con sieri al grafene, ma gente come me l’ha capito. Ora resterò solo qua a rompervi le scatole. Buona giornata”.

Successivamente, sono arrivate altre note a margine di Francesco Mosca, dopo il ban da Twitter e la conferma di Barbara Balanzoni: “Ai servi dell’agenda servono moltissimo i contestatori legati ai partiti, servono come il pane perché CATTURANO DISSENSO e lo MIGRANO VERSO PARTITI CIVETTA messi su da #Davos stessa.

Mi hanno oscurato perché scrissi proprio che ‘io non appoggio nessuno’ e questo per loro è pericoloso. Resta l’amarezza? NO, chi mi conosce mi segue qua, chi non era interessato a leggere ciò che scrivevo non mi seguirà neanche qua, quindi poco conta. LA LOTTA è ora affidata ad altri sul ‘ces*o Twitter’ io non potrò più rientrare e confido in tanti amici che con determinazione riescano a portarla avanti SENZA LEGARSI A PARTITI O MOVIMENTI. ‘Davos è infiltrata’ nei nuovi partiti apparentemente CONTRO i vaccini. State attenti, non spendetevi per i traditori”. Vedremo se ci saranno passi indietro di Twitter su Francesco Mosca.

