“Sono l’erede dei Savoia“, così si è presentato un australiano di 37 anni ieri, mercoledì 16 febbraio, al Palazzo Reale di Milano. L’uomo, sicuro di sé, si è recato al primo piano con i bagagli e ha chiesto di parlare con qualcuno dell’amministrazione comunale sostenendo di essere il proprietario del palazzo in quanto erede della famiglia reale.

“Questa è casa mia”

L’uomo, un 37enne australiano di cui non vengono riportate le generalità, si è presentato con un trolley di fronte al Palazzo Reale e, al primo piano, ha chiesto come raggiungere Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Poco dopo l’uomo ha occupato la postazione del Palazzo Reale in cui viene richiesto il green pass. Lì ha dichiarato che non se ne sarebbe andato in quanto erede dei Savoia nonché proprietario del Palazzo.

Palazzo Reale e Palazzo Marino, ovviamente, sono proprietà del Comune di Milano.

L’intervento delle forze dell’ordine

In un primo momento sono intervenuti i vigili del fuoco di servizio all’interno della struttura, ma l’uomo ha mostrato dei documenti che, secondo la sua versione, avrebbe inviato alle autorità italiane per dimostrare la sua appartenenza ai Savoia che lo renderebbe, dunque, proprietario del Palazzo.

Per la sua ostinazione è stata chiamata la Questura, che ha mandato due funzionari sul posto. Gli agenti hanno tentato, a loro volta, di invitare l’uomo ad uscire ma senza risultati. Per questo i due funzionari hanno chiesto supporto, e sul posto sono arrivati altri dieci agenti che sono riusciti ad identificare e allontanare l’uomo.

Come già riportato, non è stata resa nota l’identità del 37enne né è dato sapere come si è conclusa la vicenda.

