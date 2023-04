Solo una montatura Suor Cristina Scuccia: nessuna fonte per l’ennesima invettiva

Un nuovo rumor sta circolando in queste ore in rete e riguarda Suor Cristina Scuccia, l’ex suora vincitrice di The Voice of Italy che è pronta ad approdare su L’isola dei famosi. La Scuccia qualche mese fa ha fatto notizia per essersi presentata in tv senza più la tonaca da suora, decidendo di abbandonare quel campo e di rifarsi una nuova vita. Una notizia che divenne alquanto virale e che l’ha portata poi ad essere ingaggiata nel cast de L’isola dei famosi.

Parlano di una semplice montatura a proposito Suor Cristina Scuccia: zero fonte per il nuovo attacco

Da sempre le notizie sulle suore fanno rumore, come abbiamo osservato in passato sul nostro sito. Dopo anni lontana dal mondo dello spettacolo, ecco che l’ex suor Cristina ritorna ad essere protagonista di questo showbiz e secondo alcune voci sta seguendo un piano ben architettato che dovrà poi portarla a sfondare nel mondo della musica. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Mazzaro, Cristina ha preso i voti in passato solo per avere maggiore successo nel mondo dello spettacolo.

Queste voci arrivano dal paesino di origine della Scuccia e che la Mazzaro ha voluto riportare sul web. A quanto pare l’essere diventata suora è stata solo una pura mossa strategica, quindi non ha mai avuto una reale vocazione, per arrivare a far parte del mondo dello spettacolo. Sapeva, a detta di queste voci, come l’essere suora e cantare avrebbe incuriosito maggiormente gli addetti ai lavori ed infatti fu notata subito a The Voice of Italy.

Una particolarità che ha giocato a suo favore, ma una volta ottenuto l’obiettivo di diventare famosa, ecco che avrebbe deciso di ritornare alla normalità togliendosi il velo abbandonando i voti. Tutto sarebbe stato un disegno architettato da Cristina Scuccia per arrivar dove si trova attualmente, con la possibilità di continuare a far parlare di sé anche a L’isola dei famosi.

Attenzione però, si tratta di voci che non hanno avuto alcuna conferma, non ci sono fonti certe e non si può al momento dare adito a questa notizia che sta circolando in queste ore sul web. Insomma, registriamo l’ennesimo attacco senza fonti certificate all’ormai ex suor Cristina Scuccia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.