Solo ora risalgono a Monica Scattini morta: l’intreccio con Roberto Brunetti “Er Patata”

Una tendenza che si è venuta a rafforzare in Italia in questi anni riguarda la scoperta su personaggi famosi passati a miglior vita solo nel momento in cui si verificano eventi correlati, come avvenuto oggi con la nota attrice Monica Scattini. Personaggio diventato molto popolare sul grande schermo soprattutto negli anni ’90, partecipando ad alcuni tra i film più popolari nel nostro Paese di quel momento storico, oggi si torna a parlare di lei per il decesso di Roberto Brunetti. Alias “Er patata“.

Monica Scattini è morta nel 2015: legatissima a Roberto Brunetti “Er Patata”

L’attore di Romanzo Criminale e di altre pellicole di discreto successo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. Al di là delle questioni professionali, Roberto Brunetti era noto al grande pubblico anche per la sua lunga storia d’amore con Monica Scattini. Quello che non sanno tante (troppe) persone è che quest’ultima sia passata a miglior vita addirittura nel 2015. Dopo aver combattuto a lungo con un brutto male.

Ebbene sì, il triste epilogo per il percorso di Monica Scattini è venuto alla luce solo in queste ore. Sempre più spesso, ed è questa una tendenza decisamente triste, personaggi che hanno accompagnato fasi importanti della nostra vita sul grande schermo finiscono nel dimenticatoio. Bastano due o tre anni lontani dai palcoscenici che garantiscono una certa visibilità, per ritrovarsi al cospetto di situazioni come quella che stiamo vivendo stamane.

Sarebbe stato sufficiente collegarsi a WikiPedia, in questi anni, per scoprire che in realtà Monica Scattini sia morta nel 2015, dopo aver preso parte a tanti film della cosiddetta “commedia all’italiana“. Oggi è stata raggiunta da Roberto Brunetti, conosciuto da tante persone come “Er Patata”, secondo le informazioni portate alla vostra attenzione in mattinata. Alle loro famiglie vanno le nostre più sentite condoglianze, alla luce dei tristi eventi venuti a galla oggi.

