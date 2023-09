Avrete visto anche voi la vostra quantità di fiction americane, spesso a tema medico. E sarete anche voi incappati nella scena madre di tutti i medical drama moderni.

Il paziente “non ha più battito cardiaco”, il suo cuore è fermo e tutti aspettano l’imminente trapasso. Il protagonista, eroico e coraggioso, si fa strada tra gli altri medici brandendo un defibrillatore e urlando “Libera!!” prende a scosse il defunto fino a fargli battere nuovamente il cuore, tutti festeggiano e si battono il cinque sospesi a mezz’aria mentre parte la sigla finale.

Problema: non è così che funziona un defibrillatore.

Solo nei film: il defibrillatore può riportare in vita un cuore che ha smesso di battere

Una cosa che un defibrillatore non può assolutamente fare, ma mai nella vita, è far battere nuovamente un cuore che si è fermato.

L’errore deriva da una falsa interpretazione del termine “arresto cardiaco improvviso”, che denota non una situazione in cui il cuore ha smesso di battere, ma una in cui il suo battito diventa così irregolare da smettere di pompare sangue al corpo ed al cervello.

Il cuore in questo caso non smette di battere, ma batte così velocemente da vibrare e da perdere del tutto efficienza.

Il defibrillatore in questo caso serve per riavviare un battito cardiaco corretto, quindi in grado di garantire le contrazioni necessarie a spingere il sangue come si deve.

Immaginando il cuore come una pompa, quando i pistoni della stessa cominciano a “battere” in modo irregolare è possibile riavviarla e riportarla ad un corretto funzionamento, cosa impossibile quando la pompa ha smesso di funzionare.

Così è col defibrillatore, che ha dei meccanismi interni tali da riconoscere un ritmo alterato e attivarsi quando viene percepito.

Escludendo quindi lo scenario da fiction del medico che in qualche modo “piega il defibrillatore al suo volere” e riporta in vita i cuori che hanno cessato di battere.

Immagine di copertina: Heart and Electrocardiogram, Canva

