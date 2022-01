Soliti errori sul significato di Shoah: differenze con olocausto verso il Giorno della Memoria

Vengono commessi i soliti errori da coloro che intendono approfondire il significato di Shoah, soprattutto in relazione a chi, in tanti anni, ancora non ha colto la reale differenza con il termine “olocausto”. Tutto ruota attorno al Giorno della Memoria, in programma domani, per ricordare l’orribile capitolo della storia contemporanea durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo sterminino degli ebrei, insomma, ad opera dei nazisti. Il tutto, mentre alcuni termini vengono utilizzati impropriamente ancora oggi, se pensiamo anche ad alcuni nostri articoli del passato.

Chiariamoci sul significato di Shoah: differenze con olocausto in vista del Giorno della Memoria

Quali sono i concetti che dobbiamo mettere a fuoco a proposito del significato di Shoah? Fondamentalmente, la questione ruota proprio attorno alle differenze con l’espressione “olocausto”. Si tratta di termini che spesso e volentieri vengono erroneamente sovrapposti. Anche all’interno delle scuole, come è stato riscontrato in questi anni. Ecco perché riteniamo utile pubblicare una volta per tutte questo approfondimento, forse con colpevole ritardo, verso la celebrazione del Giorno della Memoria.

Come riporta Treccani, infatti, una differenza c’è. Ad alcuni potrebbe sembrare non rilevante, ma tra una parola e l’altra ci passa di mezzo il mare. Fondamentalmente, il significato di Shoah è più specifico rispetto all’altro, in quanto indica lo sterminio del popolo ebraico che è avvenuto ad opera dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il resto del mondo non ne sapeva nulla e gli interventi sono stato tardivi. Un capitolo tragico per i libri di storia, indubbiamente tra i peggiori.

Dunque, il significato di Shoah richiama questo evento preciso e, non a caso, come sottolinea l’enciclopedia è un vocabolo che si tende a preferire rispetto ad olocausto. Quest’ultimo, infatti, ci rimanda ad una sorta di sacrificio inevitabile, dandoci dunque una connotazione del tutto differente rispetto a quanto avvenuto con il popolo ebraico durante il conflitto bellico.

