Solidarietà richiesta per 52 profughi afghani all’Ostello Villa Monte Mario: verifiche in corso

Abbiamo prime conferme importanti, in questi minuti, a proposito della storia dei 52 profughi afghani che oggi 25 agosto risultano ospiti presso l’Ostello Villa Monte Mario. Sui social, infatti, gira una catena che invita tutti a farsi avanti per prestare soccorso con iniziative di solidarietà. Visto che in passato iniziative del genere sono risultate spesso e volentieri false, abbiamo cercato di approfondire, mettendoci in contatto con la struttura stesso al momento solo in modo indiretto.

Cosa sappiamo sui 52 profughi afghani ospiti dell’Ostello Villa Monte Mario

Dunque, una notizia probabilmente vera e non inventata, a differenza della catena su Judith Carmona e sui missionari cristiani condannati a morte, come avrete notato sul nostro sito la scorsa settimana. Ecco perché abbiamo cercato di vederci chiaro, parlando poco fa con l’Ostello Villa Monte Mario, in modo da capirci qualcosa di più sui profughi afghani. Tra l’altro, dopo aver raccolto una testimonianza diretta:

“Sono andata a vedere la situazione di persona. I profughi sono in quarantena e poi saranno probabilmente spostati. In questo momento ciò che serve di più sono abiti per le donne e per adolescenti e il necessario per la pulizia personale. I telefoni sono in tilt e c’è tanta solidarietà, mi sono commossa, siamo ancora umani.

L’ostello Villa Monte Mario si trova di fronte al vivi bistrot di balduina. Villa Monte Mario ha accolto ieri 52 profughi provenienti dell’Afghanistan. Cerchiamo dei volontari che ci possano dare una mano per servire la colazione 8.30 -9.30/ pranzo 13.00-13.30/ cena 19.30 – 20.00. Vi saremo grati se conoscete delle famiglie che possono regalarci biancheria e giocattoli per i bambini da 8 mesi a 8 anni maschi e femmine. Magari anche pannolini per i piccolissimi“.

Dunque, sembrano effettivamente 52 profughi afghani all’Ostello Villa Monte Mario ed in questi giorni sarà importante prestare loro soccorso. Solo così, infatti, potremo dare un contributo di sostanza alla causa. Una volta appresa l’autenticità della notizia, saremo lieti di ricondividere il messaggio in questione su larga scala. Per ulteriori contatti, ci segnalano il numero alternativo 0635340148.

