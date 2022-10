“Soldato ucraino che recita per la telecamera”, ma è un video musicale

“Riservista ucraino che recita per la telecamera”, questo recita la didascalia di un video pubblicato su Twitter in cui vediamo un uomo in abiti militari picchiarsi sulla testa con fare disperato. Di fronte a lui possiamo vedere un operatore.

Questi due elementi – soldato e operatore – fanno in modo che l’utente tragga la conclusione più semplice: una messa in scena.

In realtà si tratta di riprese per un video musicale dell’artista ucraina Anna Khanina e l’attore che vediamo è Pyotr Sherekin, che ha pubblicato altre clip simili sul suo account TikTok. L’attore compare anche in un video del backstage delle riprese per il brano di Anna Khanina.

Lo stesso Sherekin è stato contattato dall’Associated Press e ha riferito che il suo personaggio è un soldato con una commozione cerebrale:

Il regista ha detto che voleva che mostrassi in questo dolore non solo il dolore della commozione cerebrale, ma anche il dolore della guerra, l’orrore della guerra, per mostrare tutto questo in un urlo.

Si tratta, quindi, di una bufala, non di un riservista ucraino che recita per la telecamera.

La stessa notizia è stata trattata dai colleghi di Facta.

