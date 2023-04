Sofia Crisafulli arrestata dopo una rissa per le sue unghie: bufala e pesce d’aprile oggi

Ci avete segnalato in tantissimi una bufala che sta facendo il giro del web tra gli utenti che frequentano soprattutto Instagram e TikTok, in merito a Sofia Crisafulli arrestata. Non è certo la prima volta che trattiamo fake news del genere, come abbiamo avuto modo di constatare a margine dei fatti che videro protagonista a suo tempo Carola Rackete. Del resto, con il pesce d’aprile non possiamo mai stare tranquilli ed oggi abbiamo già avuto svariate dimostrazioni in merito. Vedere per credere il caso del presunto trasferimento di Messi al Napoli.

Come nasce la bufala su Sofia Crisafulli arrestata dopo una rissa per le sue unghie: ennesimo pesce d’aprile oggi

Sostanzialmente, la bufala che ha investito nel pomeriggio di sabato Sofia Crisafulli arrestata dopo una rissa per le sue unghie ha un’origine diversa dalle altre notizie burla di oggi. In particolare, il pesce d’aprile non è stato pensato dalla diretta interessata, ma da una testata che evidentemente ha voluto in parte prendere in giro i propri lettori, in parte attirare qualche click con titoli per certi versi discutibili.

Solitamente, con il pesce d’aprile alla fine del pezzo si specifica che in realtà sia tutto uno scherzo. In questo caso no, per quanto possa apparire da subito assurda la vicenda ai più. Già, perché nel resoconto si scrive che l’annuncio su Sofia Crisafulli arrestata sarebbe figlio di una rissa per le sue unghie. In pratica, avrebbe avuto un incontro ravvicinato con una fan troppo focosa, con relativo danno alle dita della mano.

Chiara bufala e pesce d’aprile oggi, ma non per tutti. Al punto da dover specificare che con Sofia Crisafulli arrestata dopo una rissa per le sue unghie siamo effettivamente al cospetto di una fake news. Fino alle 23:59 di oggi fate attenzione a tutto quello che leggete sul web e sui social.

