Smettete di condividere l’appello alla ricerca di Giulia: appello che, sostanzialmente, non esiste. Ci è stato segnalato un messaggio ripetuto da diversi account e localizzato in diversi posti, a volte a Pesaro, a volte a Firenze, in una non meglio determinata “località in Italia“. Cosa che è il primo campanello di allarme.

Tutte le varianti censite hanno dei tratti in comune, che rendono improbabile la condivisione.

Smettete di condividere l’appello alla ricerca di Giulia

In tutti i casi parliamo di account esteri iscritti recentemente ai gruppi in cui è pubblicata la notizia, con un testo uguale tranne per la località, l’invito a condividere ma i commenti bloccati.

La cosa più strana è che, ovviamente, la notizia non esiste in alcuna fonte giornalistica e di polizia, ma il link indicato è un clone non funzionante della pagina di un noto albergo di Palermo.

Pagina clone che riporta foto estrapolate dalla pagina originale, i contatti ma una pagina di prenotazione che non porta niente.

Il link di anteprima riporta un nome errato, dove la bambina diventa “Gulia”.

Conclusione

Tutti questi segnali ci portano a confermare l’inesistenza della storia della piccola Giulia, e ci lasciano una serie di dubbi e perplessità sulle modalità di esecuzione della condivisione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.