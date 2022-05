Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale: come sta l’allenatore del Bologna

Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale. La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali del Bologna ed è stata ripresa dalle agenzie di stampa. Negli ultimi tempi le notizie sulla sua malattia si sono rincorse, e non sono mancate le occasioni ghiotte per i cacciatori di click. La guida dei rossoblù era stata ricoverata al Sant’Orsola verso la fine di marzo per una ricaduta della leucemia, malattia contro la quale aveva già combattuto nel 2019 con un trapianto di midollo. Mihajlovic stesso aveva dato notizia del suo nuovo ricovero, e i tifosi erano in fervente attesa.

Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale

La notizia, come abbiamo scritto in apertura, arriva dalla pagina Facebook del Bologna FC che alle 15:56 ha informato i tifosi con un post:

Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali

Forza Mister, siamo con te.

Come sta l’allenatore del Bologna

Ansa scrive che Sinisa Mihajlovic è in viaggio per Roma per trascorrere qualche giorno con la sua famiglia. I suoi giocatori lo attendono a Casteldebole dal momento che mercoledì riprenderanno gli allenamenti. Durante il ricovero Mihajlovic è riuscito a lavorare e guidare la sua squadra. Per il momento i medici devono ancora stabilire se l’allenatore del Bologna potrà riprendere a lavorare, anche se in queste ore è comprensibilmente debilitato dalle cure e dal ricovero.

Ansa aggiunge che “da giovedì ogni giorno sarà buono” per il ritorno a Casteldebole, ma per ovvi motivi si attende un parere definitivo dai medici.

