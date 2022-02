Simone Pillon contro Tiziano Ferro neo papà: “Non si nasce da due maschi”

Il post di Simone Pillon contro Tiziano Ferro sta facendo discutere. Il senatore non ha preso bene la notizia della paternità conquistata dal cantante insieme a suo marito Victor con l’arrivo di due bambini, Margherita e Andres. L’annuncio è stato diffuso dallo stesso artista questa mattina. Tiziano Ferro, come specifica TPI, non ha fornito dettagli sulle modalità (adozione, maternità surrogata, procreazione assistita) e ha spiegato che su questo aspetto manterrà il più stretto riserbo.

Nel commentare la notizia, Simone Pillon ha condiviso lo screenshot di un articolo di Repubblica dal titolo: “Tiziano Ferro e il marito Victor presentano i figli: ‘Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra'”. In calce, Repubblica scrive:

Con uno scatto in bianco e nero che lo ritrae con la sua famiglia, Tiziano Ferro ha annunciato di essere diventato papà. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”.

Simone Pillon non ci sta, e sulla sua pagina Facebook scrive:

Cara Repubblica, non si nasce da due maschi e neanche da “due telefonate”, ma da un uomo e una donna. Tutti i figli hanno il diritto di avere una mamma e un papà e di crescere con loro. I desideri degli adulti non dovrebbero mai prevalere sui diritti dei bambini.

Dal cantautore di Latina nessuna replica, ma sotto il post di Pillon contro Tiziano Ferro piove dissenso.

