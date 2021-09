Dopo le notizie delle ultime ore, Silvana De Mari reagisce alla sospensione dall’Ordine dei Medici di Torino. Lo fa con un video diffuso sui social e ripreso da più account, ma anche con un post pubblicato su Twitter. Decisamente, non l’ha presa bene come fanno notare gli amici di NeXt Quotidiano.

Anche Gandalf è stato sospeso dall’Ordine degli Stregoni. Quando l’oscurità invade il mondo i bravi non cedono. Quando l’angelo della morte arriverà potrò guardarlo in faccia e non abbasserò lo sguardo. Come Cirano de Bergerac porterò a Dio immacolato il mio pennacchio bianco.

Gandalf cacciato?

In poche parole, l’Ordine dei Medici viene paragonato all’Ordine degli Stregoni, ma c’è un errore: nella saga di Tolkien Il Signore degli Anelli è proprio Gandalf a cacciare Saruman, il malvagio, come fanno notare alcuni utenti. Tuttavia, le allusioni a divinità e i parallelismi con altri mondi non mancano, come accade nel video che riportiamo di seguito.

La Regina Nera degli scacchi

“Non mi hanno fatto nessun danno perché tanno sono in pensione”. A questo giro Silvana De Mari paragona l’Ordine dei Medici all’Ordine degli Scacchi e annuncia, al termine del comunicato, l’intenzione di creare un nuovo social network in cui “avremo medici e avvocati che vi potranno rispondere. Prima o poi la Regina Nera farà scacco matto“.

Quali siano realmente le sue intenzioni non è dato saperlo, ma è certo che Silvana De Mari non smetterà di divulgare le sue teorie.

