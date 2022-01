Sileri da Mara Venier confessa di non essere vaccinato: disinformazione su Domenica In

Incredibile come una decontestualizzazione ed una battuta possano generare tanta disinformazione in Italia, come abbiamo percepito in queste ore a proposito della presunta confessione di Sileri da Mara Venier. Stando a quanto riportato da alcune community NoVax, soprattutto su Facebook e Telegram, il sottosegretario di Stato al Ministero della salute nel governo Draghi avrebbe confessato di non essere ancora vaccinato. Un enorme malinteso, creato ad arte da persone che cercano consensi ed approvazione sui social.

Sileri da Mara Venier conferma di non essere vaccinato: totale decontestualizzazione

Un’altra vicenda che vede protagonista Sileri, dopo la discussione molto accesa di alcuni giorni fa con Francesca Donato in diretta tv. Andiamo con ordine, perché come si nota dal sito della Rai, il video con l’intervista di Sileri da Mara Venier risale alla puntata di Domenica In caricata in rete il 9 maggio 2021. Sileri non ha ancora compiuto 50 anni e le vaccinazioni per gli over 40 sono partite nel Lazio pochi giorni dopo. Precisamente il 17 maggio, come si può constatare con alcuni articoli di quel periodo.

Morale della favola? Lo scorso anno hanno aperto le vaccinazioni gradualmente per fasce di età. E al momento dell’ospitata da Mara Venier a Domenica In lui ancora non poteva farla, perché per la fascia compresa dai 40 ai 49 anni ancora non erano aperte. Dopodiché hanno aperto anche la campagna anche dai 50 in giù ed evidentemente ha fatto la prima. A differenza di altri personaggi famosi, non ha pubblicato scatti sull’iniezione, ma questo è un altro discorso e si riferisce alla privacy che ogni cittadino gestisce come meglio crede.

Resta il fatto che l’apparizione di Sileri da Mara Venier, a Domenica In, non sia storia recente. Le sue parole riguardano una fase specifica in cui il diretto interessato non poteva essere vaccinato per legge, anche se avesse voluto. La frase “grazie a Dio”, invece, era una palese battuta sul fatto di non essere ancora così “vecchio” da essere entrato nei 50 anni.

