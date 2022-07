Significato di parlare in corsivo coi video di Elisa Esposito: chiarimenti e cosa vuol dire

Qual è il significato di parlare in corsivo coi video di Elisa Esposito e cosa vuol dire? Sta aumentando a dismisura la popolarità sui social, ma non solo, di Elisa Esposito, la prof del corsivo che ha avuto un boom incredibile in queste ultime settimane. A questo punto però in molti si chiedono cosa vuol dire parlare in corsivo, di cosa si tratta?

Andando più nello specifico si tratta di una particolarità di esprimere le comuni parole che ritroviamo nel vocabolario, in cui si tende ad allungare le finali di ogni parola o anche frase, con vocali più chiuse e pronunciate per un tempo maggiore rispetto al solito, dando vita quasi ad una cantilena.

Capiamo il significato di parlare in corsivo coi video di Elisa Esposito: cosa vuol dire

Chiarimenti necessari, dunque, dopo il nostro primo articolo a tema. Elisa Esposito ha avuto il merito di dar vita a questo trend social spopolato prima su TikTok e che ora è arrivato ad essere ricondiviso più volte anche su Instagram. Si è creato un personaggio, come siamo stati abituati in passato ad assistere in tv, con i vari attori che creavano delle caricature di persone inventate.

La tiktoker milanese classe 2003 ha pensato di iniziare questo percorso in modo scherzoso, vestendo i panni di una professoressa pronta ad insegnare come si parla il corsivo ed alla fine le ricondivisioni dei suoi video sono state così tante che Elisa Esposito è diventata un fenomeno social. Si è ritrovata anche a partecipare ultimamente a qualche trasmissione tv, in molti incuriositi da questo suo modo di parlare in corsivo.

C’è chi ritiene che semplicemente questo suo modo di parlare sia una caricatura della parlata milanese, una vera e propria parodia. Intanto dalla sua prima clip diffusa su Tik Tok, era giugno, Elisa è riuscita a diventare davvero popolarissima. Si ritrova infatti con ottocentomila follower su TikTok ed è arrivata a trecentomila follower su Instagram.

Dati importanti per Elisa Esposito che sogna di aprire un centro estetico, questa sembra essere la sua aspirazione nel mondo del lavoro. Per ora ha superato gli esami di maturità ed è diventata la prof del parlare in corsivo, ma come lei ha più volte spiegato nelle sue interviste, non parla nella vita reale così. Ha creato un semplice personaggio social ed ha avuto successo. Quantomeno, ora conosciamo il significato di parlare in corsivo coi video di Elisa Esposito.

