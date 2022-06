Siamo al secondo provvedimento di YouTube a Red Ronnie: ora punta sugli abbonati

Non tira una buona aria attorno a Red Ronnie, considerando il fatto che l’opinionista e noto giornalista in ambito musicale ha ricevuto la seconda tirata d’orecchie da YouTube nel giro di pochi mesi. Alcuni tra i nostri lettori, infatti, probabilmente ricorderà che a gennaio abbiamo pubblicato un pezzo di questo genere, evidenziando come la nota piattaforma di videosharing avesse deciso in quel frangente di rimuovere alcuni contenuti da lui pubblicati. Non sappiamo se fossero stati etichettati sotto la voce “fake news”, oppure se si trattasse di un’altra motivazione.

Arriva un’altra sospensione di YouTube a Red Ronnie: nuova spinta per gli abbonamenti

Di sicuro un fulmine a ciel sereno per lui, secondo quanto riportato a suo tempo. Premesso questo, oggi 13 giugno dobbiamo prendere atto di un nuovo provvedimento da parte di YouTube nei suoi confronti, visto che il canale di questo discusso personaggio è stato sospeso per una settimana. Anche qui non è dato conoscere la motivazione specifica che ha indotto i “guardiani” dell’app a valutare in questo modo i contenuti da lui rilanciati.

Non un buon segnale per Red Ronnie. Difficile prevedere quali possano essere i risvolti a stretto giro per il diretto interessato, ma è chiaro che due “ammonizioni” ravvicinate possano avere un significato ben preciso. Più di una volta, infatti, è capitato che al terzo provvedimento le scelte di queste piattaforme fossero drastiche. Non possiamo escludere ad un blocco definitivo per i suoi contenuti, al punto che lui stesso ha lasciato intendere di prediligere altri ambiti.

Ad esempio, il post da lui pubblicato su Facebook, oltre a confermare la sospensione di una settimana che gli è stata comunicata da YouTube, evidenzia la volontà da parte sua di spingere gli abbonamenti per la tv digitale di Red Ronnie. Tra i commenti, come sempre avviene in questi casi, c’è chi lo sostiene, ma anche chi ironizza e prende in giro. Vedremo come si muoverà la piattaforma di videosharing.

