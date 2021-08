Si spettacolarizzano i “Falling men” afghani e la loro caduta dagli aerei americani

Spettacolarizzare i cosiddetti “Falling men“, in riferiment0 agli afghani che stanno cadendo dagli aerei americani pronti a lasciare il Paese dopo l’arrivo dei talebani a Kabul. Questo quello che ci stiamo ritrovando davanti agli occhi stamane, un po’ come avvenuto alcune settimane fa, quando qualcuno ha pensato di divulgare le immagini con la caduta della funivia del Mottarone. Anche in quel caso, infatti, ci siamo chiesti a cosa servisse fornire un servizio di informazione così spinto e cruento. Pur conoscendo la risposta.

Chi sono i “Falling men” afghani e cosa sappiamo sulla loro caduta dagli aerei americani

Occorrerebbe partire dal presupposto che non abbiamo la certezza sull’autenticità di alcuni video, per quanto la situazione in Afghanistan sia al momento disperata per tanti civili. Detto questo, da circa un’ora circolano in rete contributi ed immagini di quelli che sono stati ribattezzati “Falling men” afghani. Sostanzialmente, i video mostrano la caduta di alcune persone dagli aerei americani che stanno gradualmente abbandonando il Paese dopo i fatti di queste ore.

C’è ressa all’aeroporto di Kabul e qualcuno, evidentemente, è arrivato al punto di aggrapparsi agli aerei americani pur di avere una possibilità di riuscire nel proprio intento. Dettaglio, questo, che la dice lunga sul clima che si è venuto a creare. Il punto è che alcune testate hanno mostrato questi video. Noi riteniamo inutile farlo, quando sarebbe sufficiente riportare i fatti. Altre hanno addirittura omesso il messaggio iniziale sulle immagini che potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno.

Infine, abbiamo chi sfrutta i “Falling men” afghani e la loro caduta dagli aerei americani per ottenere chiaramente qualche visualizzazione in più. Come? Puntando su titoli “acchiappaclick”, senza alcun rispetto per la tragedia e per la situazione che stanno vivendo da quelle parti. Se questo è giornalismo o peggio ancora debunking, noi abbiamo capito poco del lavoro che facciamo.

