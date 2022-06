Si ritira Caperezza a causa dell’acufene: sintomi e quale concerto può saltare

In un’intervista rilasciata a “Il resto del Carlino”, Caparezza ha parlato del suo disturbo che gli impedisce di lavorare serenamente, ossia l’acufene, con ritiro annesso. A causa proprio di questo deficit uditivo, ecco che Caparezza ha detto stop alla musica, si esibirà negli ultimi concerti che gli rimangono e poi dirà addio alle scene. Una decisione maturata in questi anni dopo continui tentativi nel cercare di alleviare i sintomi acufene, provando davvero qualsiasi cosa.

Imminente il ritiro Caperezza a causa dell’acufene: cosa sappiamo su sintomi ed il concerto a rischio

In passato avevamo parlato di Caparezza in ben altro contesto. Il rapper di Molfetta ha spiegato di aver visto qualsiasi specialista, di aver provato pillole, la psicoterapia, iniezioni, ma nulla gli ha permesso di risolvere questa problematica di salute. L’unica decisione possibile è ritirarsi, perché i sintomi acufene gli impediscono effettivamente di svolgere al meglio il suo lavoro, creando delle sofferenze maggiori.

La scoperta di questo deficit uditivo non è stata semplice da mangiare giù per Caparezza, ma alla fine ha capito che non può fare altro che tenerselo e provare nuove strade che gli permettano di distrarsi. L’impossibilità di ascoltare musica con le cuffie gli era sembrato di vivere all’interno di una prigione, era andato in crisi profonda ed aveva tentato l’impossibile per evitare che questi sintomi acufene prendessero il sopravvento, ma purtroppo nulla lo ha aiutato.

Il ritiro dalle scene è l’unica soluzione percorribile per Caparezza, il quale si è buttato a capofitto nel mondo dei fumetti, sua vecchia passione, seguendo anche un corso di sceneggiatura e forse questo potrà essere il suo futuro. Intanto è importante capire quali siano i sintomi acufene e perché abbiano costretto il rapper a dire addio ai concerti.

Andando più nello specifico, questo disturbo a carico dell’orecchio si manifesta con una percezione sonora a tonalità acuta, come se si ascoltasse ininterrottamente un fischio o un ronzio, pur non essendoci rumori provenienti dall’esterno. Per un cantante lavorare con questo continuo ronzio all’interno delle proprie orecchie non è assolutamente semplice, Caparezza è arrivato al limite della sopportazione ed alla fine i sintomi acufene hanno avuto la meglio. Ora, con Il Messaggero, sappiamo anche del ritiro e dei sintomi dell’acufene.

