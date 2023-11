Si riparla di Schumacher morto oggi: titoli con “è finita”, ma è ancora vivo

Non ne possiamo più con Michael Schumacher morto. Periodicamente, infatti, si parla del campione tedesco, con una serie di post acchiappaclick che fanno pensare al peggio, esattamente come avvenuto pochi mesi fa con il nostro ultimo articolo a tema. E non si dica il contrario, perché pubblicare post con la sua foto e la dicitura “è finita“, pur non citando in modo esplicito il suo decesso, ha un solo e chiaro obiettivo, come sempre avviene in questi casi.

Michael Schumacher morto? No, è vivo nonostante i post acchiappaclick di oggi

Solo leggendo l’articolo al quale si rimanda tramite i suddetti post, infatti, si scopre che la verità sia diversa. Michael Schumacher morto è una bufala, anche se in questo caso è più corretto parlare di clickbait. Da qui la decisione sulla mascherina che trovate ad inizio articolo. Il campionissimo tedesco è vivo e l’approccio acchiappaclick di oggi non fa altro che ribadire quello che tutti sanno: solo la famiglia è autorizzata a parlare di eventuali aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Dunque, tanto rumore per nulla, visto che a conti fatti non ci sono aggiornamenti recenti sulla salute del tedesco, ormai lontano dalle luci dei riflettori da dieci anni. Qualcuno dice che in qualche modo riesca a comunicare con le poche persone autorizzate a fargli visita, mentre i suoi cari provano ad andare avanti. A prescindere da tutto, serve rispetto per la sua famiglia e per i milioni di fan che ancora oggi sono legati alla sua figura.

Per questa ragione, condanniamo con fermezza post oggi incentrati sul tema Michael Schumacher morto. Il tedesco è vivo e, per ora, non possiamo fare altro che attendere eventuali bollettini dalla moglie Corinna oltre ovviamente ai figli Mick e Gina Maria, fino ad arrivare al suo ex portavoce. Diamoci un taglio coi contenuti acchiappaclick.

