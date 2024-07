Si riaffacciano le voci su Ornella Vanoni morta oggi 3 luglio: ultime notizie rassicuranti

Stanno tornando rapidamente sui social le voci su Ornella Vanoni morta oggi 3 luglio, nonostante le ultime notizie sull’artista siano assolutamente rassicuranti in termini da salute. Tutto nasce da alcuni post acchiappaclick che hanno fatto le prime apparizioni su Facebook in primavera e che, improvvisamente, ci vengono riproposti con ricondivisioni molto superficiali da alcuni utenti. Purtroppo, molto spesso, siamo noi lettori a gettare benzina sul fuoco in situazioni del genere.

Dietro l’angolo le voci su Ornella Vanoni morta oggi 3 luglio, ma le ultime notizie sono incoraggianti

Torna una bufala che ha fatto il giro del web poche settimane fa, come abbiamo avuto modo di raccontarvi attraverso un altro articolo, a testimonianza del fatto che determinati personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo tendano a finire al centro di voci simili con maggiore frequenza rispetto ad altri. Troppo spesso, infatti, titoli furbi e testi che accompagnano semplici foto sui social prendono piede tramite utenti che non leggono neppure l’articolo in questione.

Colpa indubbiamente di chi crea post del genere, ma per forza di cose anche di chi alimenta in questi ambienti delle indiscrezioni senza approfondire i contenuti. Dando uno sguardo alle principali agenzie di stampa che operano in Italia, ma anche ai canali social ufficiali della cantante, si scopre che i rumor odierni siano basati sul nulla assoluto. Dunque, la buona notizia è che Ornella Vanoni stia bene e che in queste ore sia finita al centro delle cronache per altre ragioni. Decisamente più leggere.

Nulla a che vedere con le indiscrezioni su Ornella Vanoni morta oggi 3 luglio, per fortuna, ma con alcune dichiarazioni rilasciate dalla diretta interessata durante un podcast, nel corso del quale avrebbe menzionato in modo ingenuo ed involontario il “compagno di Mahmood“. La sensazione è che nei prossimi giorni si parlerà soprattutto di queste tematiche citando l’artista tanto amata dal pubblico italiano.

