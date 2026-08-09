Sì, quest’uomo è stato multato per essersi appostato sul tetto di un Ospedale vestito da morte (e non solo)

Quest’uomo è stato multato per essersi appostato sul tetto di un Ospedale vestito da morte (e non solo): parliamo di Leon Gillespie, 26enne di Deganwy nel Galles settentrionale che ha deciso di organizzare l’assurda burla.

Finendo multato per 100 sterline, più 50 di risarcimento e 100 di spese legali. E non è stata la sua unica azione

Sì, quest’uomo è stato multato per essersi appostato sul tetto di un Ospedale vestito da morte (e non solo)

Il recidivo burlone ha ammesso nei giorni passati di aver rubato cibo per gatti e sabbia per lettiere da una clinica/rifugio per gatti a Llandudno , città vicina nonché cibi e bevande da un vicino centro commerciale per poi dedicarsi alla sua burla definitiva.

Vestirsi da Tristo Mietitore, con tanto di falce finta, inerpicarsi sul tetto della clinica dell’ospedale di Ysbyty Glan Clwyd e dedicarsi a guardare storto pazienti e visitatori, ottenendo il giorno 6 Luglio una denuncia per disturbo alla quiete pubblica ed ai visitatori della clinica, aggravata dal rifiuto di allontanarsi su richiesta delle autorità.

Le burle del giovane si sono quindi interrotte lì.