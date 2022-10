Sì, questo è il primo piano del volto di una formica

Il primo piano del volto di una formica è comparso sui social, con molti riferimenti al cinema horror. La foto è rimbalzata di bacheca in bacheca e per questo i nostri lettori ci hanno chiesto chiarezza.

L’immagine, in effetti, è oltremodo interessante: il volto, agli occhi di noi umani suggestionabili, appare mostruoso e inquietante.

“Non è un demone di un non precisato film horror ma una formica al microscopio”. L’utente dice il vero. Con una ricerca inversa per immagini scopriamo che lo scatto è firmato dal fotografo Eugenijus Kavaliauskas, e in questa scheda scopriamo che quest’anno la foto ha partecipato al contesto della 2022 Photomicrography Competition.

I colleghi di Snopes fanno notare che ciò che vediamo in primo piano non sono gli occhi della formica, posizionati più in alto come sottolinea IFL Science.

Si tratta dunque del vero volto di una formica in un primo piano ravvicinato.

