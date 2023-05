Si preoccupano per la ballerina Anbeta Toromani di Amici, ma senza alcuna ragione

Ormai occorre concentrarsi quasi con frequenza quotidiana sulle opere d’arte di un sito specifico, che non menzioniamo per evitare di fargli pubblicità, a causa di titoli farlocchi come quello relativo alla ballerina Anbeta Toromani. Personaggio diventato famoso qui in Italia grazie alla trasmissione “Amici”, condotta da Maria De Filippi, con un talento straordinario che le ha assicurato anche altri ruoli negli successivi alla partecipazione al reality. Vediamo come sono andate le cose.

Ridicoli i titoli su Anbeta Toromani: l’ex ballerina di Amici sta più che bene

Tutto sommato, la vicenda trattata qui ricorda molto quella presa in esame poche ore fa con Marcella Bella, la cantante appartentemente morta secondo alcuni titolacci apparsi in rete. Abbiamo esaminato la storia con un altro articolo sul nostro sito. Nel caso di Anbeta Toromani, effettivamente, si sfiora il ridicolo, perché chi concepisce un titolo contenente l’espressione “non ce l’ha fatta, è stato provato qualsiasi cosa”, ha un solo grande obiettivo: prendersi gioco del lettore, con un palese acchiappaclick da censurare.

Già, perché solo accedendo al pezzo in questione si scopre che l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi sia viva e vegeta. Il titolo in questione è costruito sul nulla più assoluto, in quanto all’interno del pezzo viene specificato che in realtà la donna abbia semplicemente deciso di dire addio al mondo della tv. Nel suo percorso professionale sembra esserci solo il teatro ed al momento nulla lascia pensare che ci possa essere un passo indietro sotto questo punto di vista.

Insomma, state alla larga dai siti che utilizzano queste pratiche, in quanto le voci su sull’ex ballerina Anbeta Toromani, che ha avuto grande visibilità e popolarità tramite la trasmissione Amici, sono davvero insopportabili. Cercate di ottenere informazioni solo da fonti certificate, evitando di incappare in bufale che vengono originate da titioli acchiappaclick.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.