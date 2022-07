Si pensa a Pippo Franco morto oggi per i soliti pessimi titoli

Ci troviamo al cospetto, purtroppo, di un altro caso di pessimo giornalismo, in relazione ad addetti ai lavori che stamane lasciano pensare a Pippo Franco morto oggi. Un titolo di articolo costruito ad arte, in merito ad un personaggio televisivo che in questi mesi è finito al centro delle cronache per le sue posizioni su vaccino e green pass. Ne abbiamo parlato a suo tempo con articoli specifici. Una tendenza che per per alcune redazioni ancora non è stata archiviata, nonostante i vari algoritmi negli ultimi anni abbiano iniziato a penalizzare questa pratica di scrittura. Per fortuna.

Come si è arrivati alla falsa credenza su Pippo Franco morto oggi

Con quali basi siamo arrivati a ritenere Pippo Franco morto oggi? Per farvela breve, un sito ha parlato del conduttore e comico televisivo, aggiungendo al suo nome nel titolo l’espressione “la tragica notizia è arrivata in diretta TV“. Premesso che il compito del lettore sia sempre quello di leggere l’articolo per intero per evitare di essere disinformati e, soprattutto, per non ricondividere notizie false, in questo frangente appare palese che le responsabilità principali siano di coloro che hanno pubblicato il pezzo così.

Sarebbe peggio, da parte loro, non ammettere di aver costruito un titolo simile per dare una sensazione molto chiara al lettore. Ovvero, “Pippo Franco morto oggi”. Le cose non stanno così, perché aprendo il pezzo in questione ci si rende conto che il diretto interessato si sia limitato a rilasciare un’intervista, durante la quale ha citato il difficile rapporto con il compagno scelto dalla madre, in seguito alla morte di suo padre.

Dunque, il conduttore è vivo e sta bene. Se avete pensato a Pippo Franco morto oggi, allora avete assecondato l’intento di chi ha elaborato un titolo pessimo e chiaramente clickbait. Pur beccandosi insulti e commenti negativi sui social di chi ha approfondito la vicenda.

