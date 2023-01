Sì, la citazione sul “disobbedire alle leggi ingiuste” di Martin Luther King è autentica

Ricorre molto speso sui social una citazione sul “disobbedire alle leggi ingiuste” di Martin Luther King, di cui spesso si appropriano varie scuole di pensiero e/o fazioni politiche per giustificare le loro posizioni.

In Italia e nel mondo, ad esempio, la stessa frase è stata spesso riproposta nel dibattito sui vaccini, ma considerato il contenuto del virgolettato si può dire che si tratta di un’attribuzione facilmente adattabile ai vari contesti.

La frase sulle leggi ingiuste di Martin Luther King

La frase che ciclicamente viene riproposta sui social è la seguente:

Una persona ha la responsabilità morale di disobbedire alle leggi ingiuste.

Il 15 aprile ricorreva la nascita dell’attivista e leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, e alcuni nostri utenti ci hanno segnalato di aver notato questa attribuzione sulla loro home.

La frase è autentica

Grazie al lavoro dei colleghi di Snopes e ad una attenta ricerca delle fonti in lingua originale, scopriamo che questa citazione fa parte di una lettera scritta dallo stesso Martin Luther King dal titolo “Lettera dal carcere di Birmingham”.

L’attivista MLK la scrisse il 16 aprile 1963, quando fu incarcerato insieme ad altri sostenitori. A questo indirizzo troviamo il testo integrale di cui riportiamo il brano che interessa la nostra analisi:

Dal momento che esortiamo così diligentemente le persone a obbedire alla decisione della Corte Suprema del 1954 che vieta la segregazione nelle scuole pubbliche, a prima vista può sembrare piuttosto paradossale che noi infrangiamo consapevolmente le leggi. Ci si potrebbe chiedere: “Come puoi difendere la violazione di alcune leggi e l’obbedienza ad altre?” La risposta sta nel fatto che esistono due tipi di leggi: giuste e ingiuste. Sarei il primo a sostenere l’obbedienza alle leggi giuste. Si ha la responsabilità non solo legale ma anche morale di obbedire a leggi giuste. Al contrario, si ha la responsabilità morale di disobbedire a leggi ingiuste. Sarei d’accordo con sant’Agostino che “una legge ingiusta non è affatto legge”.

Conclusione

Un’immagine accompagnata da un testo, pubblicata sui social e senza riferimento alle fonti, non è mai attendibile ma non si può parlare sempre di bufala. In questo caso, infatti, abbiamo appurato che l’attribuzione della frase sulle “leggi ingiuste” a Martin Luther King è autentica.

