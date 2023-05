Ci segnalano i nostri contatti un comunicato dell’Ordine Veterinari di Trento sull’orsa JJ4. Che ovviamente è indubitabilmente autentico e non riusciamo a comprendere perché segnalarcelo.

Non solo è autentico, ma ne troverete copia qui. Ed è l’ultima comunicazione in ordine cronologico dell’Ordine dei Veterinari di Trento. Al momento non ne sono seguite altre.

Sì, il comunicato dell’Ordine Veterinari di Trento sull’orsa è autentico

Lo stato attuale della situazione, invariato negli ultimi giorni, vede quindi una situazione di contrasto tra il Presidente Fugatti e l’Ordine, basato sul fatto che

“non vi è stato alcun confronto né con il presidente dell’Ordine, né con altri professionisti veterinari delegati in materia, e pertanto non può esserci stata alcuna condivisione sul parere espresso dal governatore”.

Il che comporta di fatto che, anche qualora il travagliato (come abbiamo avuto modo di vedere) iter legato all’orsa JJ4 dovesse smuoversi, i veterinari di Trento si considerano diffidati all’assumere alcuna iniziativa senza il contatto con l’Ordine.

Ordine che sembra ritenere, come le organizzazioni animaliste citate nel precedente articolo, la rilocazione dell’esemplare una soluzione idonea. Il che non significa altro di ciò che effettivamente significa.

Per comprendere cioè che finale avrà la vicenda, bisognerà pazientare.

