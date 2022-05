Si giustifica Yuliya Vityazeva dopo la frase del missile sull’Eurovision di Torino

Ha fatto discutere tantissimo quanto detto da Yuliya Vityazeva, la quale su Telegram si è lasciata andare ad alcune uscite a dir poco discutibili, parlando a conti fatti di un missile da direzionare verso l’Eurovision di Torino. La notizia è arrivata in mattinata in Italia, al punto da essere trattata dalle principali testate nel nostro Paese, con relative condanne da parte degli utenti. Soprattutto da coloro che continuano a non essere allineati alla condotta di Putin e della Russia sulla guerra in corso con l’Ucraina.

Cosa ha detto Yuliya Vityazeva in merito al missile da direzionare verso l’Eurovision di Torino

Premettiamo che si tratti della medesima giornalista che, pochi giorni fa, era stata mandata a quel paese da Del Debbio su Rete 4, per essersi lamentata del fatto che durante Dritto e Rovescio sia stato dato troppo spazio a persone che hanno portato avanti la propaganda ucraina. Ne abbiamo con un articolo specifico, con la il fuori onda del conduttore che aveva generato reazioni differenti tra gli utenti sui social.

Cosa ha detto, a freddo, Yuliya Vityazeva in merito alla sua stessa frase del missile sull’Eurovision di Torino? Un concetto autentico, ma da contestualizzare, visto che la diretta interessata si sarebbe semplicemente lamentata dopo aver letto un articolo pubblicato dalla Bild. Il pezzo in questione si intitola “Putin vuole hackerare l’Eurovision“, mentre il senso dell’uscita della giornalista, fondamentalmente, è questo: “No, nella situazione attuale, l’Eurovision Song Contest dovrebbe solo saltare in aria. Razzo ‘Satana’. Un’idea per il futuro della Bild“.

Ricapitolando, secondo Yuliya Vityazeva la sua sarebbe stata solo una battuta in risposta alle allusioni della Bild, secondo cui Putin avrebbe voluto hackerare il sistema di voto dell’Eurovision Song Contest. Tuttavia, al di là delle contestualizzazioni di rito, restano autentiche le sue parole sul missile da direzionare verso Torino durante l’evento in questione.

