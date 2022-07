Si fa presto a dire “gabbiano assassino”, e l’abbiamo visto più volte. Quando ci è stato chiesto di parlare del gabbiano che ha aggedito il cagnolino a Napoli e, forse per eccesso di zelo che a onor del vero non avremmo dovuto avere, abbiamo risposto ad ogni segnalazione.

Riportando quanto riferito dalle testimonianze, quanto emerso nei giorni successivi e le ragioni di scetticismo.

Ce ne scusiamo: sarebbe stato meglio attendere e uscire direttamente oggi. Ma il numero elevatissimo di segnalazioni, e parliamo di messaggi facebook, mail e WhatsApp quotidiani nella cassetta del servizio ci sarebbero costati almeno una salva di “Ma perché non rispondete”?

Ripartiamo quindi dalla fine: dalle ragioni dello scetticismo quindi.

Interpolate con l’ottima analisi del blog “L’Orologiaio Miope – Le Scienze” dell’Espresso.

Non è possibile che un gabbiano si involi portando via lontano un cagnolino e non è fisicamente possibile che un neonato veda il cranio sfondato da un gabbiano.

Il concetto stesso di gabbiano come elemento di disturbo è, giustamente come indicato dal blog, una funzione relativa all’ambiente.

Un gabbiano ha senso sulla spiaggia, sulle aree portuali, nel suo habitat. A nessuno piace avere un gabbiano che gli ca*a sull’erba finta del giardino.

A nessuno piace avere l’immondizia rovistata da gabbiani (ma anche da animali randagi) o essere funestato da animali selvatici o inselvatichiti alquanto invadenti mentre si gode un gelato.

Ciò è indubbio. Il resto? Molto.

Si fa presto a dire “gabbiano assassino”: attenzione alle voci

Come ci ricordano gli esperti, parliamo infatti dei gabbiani, creature dell’ordine dei Caradriformi.

Animali acquatici, non rapaci, ancorché abituati alla predazione. Hanno i piedi palmati, le dita in linea sul davanti e non col pollice artigliato sul retro.

Sono piedi palmati fatti per nuotare, per camminare ma non per artigliare. Come ci ricorda giustamente la dottoressa Lisa Signorile, un gabbiano può piantarsi bene per terra e ingozzarsi.

Può piantarsi in terra e mangiare un coniglietto, o un gattino malato o debole. Enfasi su -etto e -ino. Potrà avere la meglio su un cucciolo, specie se indebolito, non più grande dei pesci oggetto della sua dieta usuale.

Con una certa insistenza, che chiameremmo biasimevole petulanza se i gabbiani avessero emozioni e sentimenti umani, possono infastidire gli umani fino a fargli cadere bocconi di cibo e mangiarli. Un cassonetto aperto per un gabbiano è un grande (a volte anche pericoloso) buffet.

Portarsi via una preda delle dimensioni anche solo di un cucciolo? Un gabbiano ha pur sempre un becco abbastanza esile, e liscio. Non parliamo certo di una pinza o delle fauci.

E citando l’Espresso

l becco di un gabbiano reale e’ (sempre la fonte e’ Wikipedia) 4.1-6.5 cm. prendiamo il piu’ grosso dei gabbiani reali, con un becco di 6.5 cm. Aperto a 180 gradi avrebbe una apertura di 13 cm, solo che aperto cosi non puo’ tenere un oggetto nel becco, quindi conviene far riferimento alla semplice lunghezza del becco. Il torace di un gattino di due mesi supera i 6.5 cm. Dovrebbe afferrarlo per il collo, ma rimarrebbe il problema che il gattino pesa quanto il gabbiano e il volatile non riuscirebbe a decollare.

Sarebbe come cercare di appendere una televisione ad un drone di quelli “senza patentino” per cercare di farla volare fuori casa. Non ci riuscireste, le leggi della fisica ve lo impedirebbero.

Scatta però a questo punto il fenomeno dell’isteria collettiva. Visto un gabbiano, li vedi tutti. Chiunque potrà dichiarare di aver visto i gabbiani prodursi in gesta esorbitanti le sue capacità fisiche.

Vox populi, abbiamo visto, non è sempre vox dei.

È sempre bene vigilare sui propri piccoli animali domestici, e sui propri cassonetti. Un gabbiano potrà divorare una colombella, beccare a morte un gattino o graffiare un bambino (non uccidere). Involarsi come un rapace? Meno probabile.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.