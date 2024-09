Si cercano già i biglietti di Inter-Juventus del 27 ottobre, ma bisogna stare attenti

Ci sono numerose testimonianze che evidenziano un trend già abbastanza forte oggi, visto che in tanti pare siano alla ricerca in queste ore dei biglietti di Inter-Juventus. La partita è in programma il prossimo 27 ottobre, ma già in questi giorni c’è grande attesa non solo per i sostenitori locali, ma anche per i tifosi ospiti che con ogni probabilità riempiranno in poche ore il settore a loro dedicato. Fatte queste premesse, ci sono alcuni concetti che dobbiamo assolutamente annotare ad inizio settembre, al fine di non andare incontro a brutte sorprese.

Già a caccia dei biglietti di Inter-Juventus del 27 ottobre, ma occorre fare attenzione oggi

Già, perché i biglietti di Inter-Juventus non sono disponibili allo stato attuale, come abbiamo avuto modo di constatare di recente a proposito della sfida tra Genoa e Roma. Se in quest’ultimo caso ci sta una certa impazienza da parte dei tifosi delle due squadre, visto che la partita è in programma subito dopo la sosta della Serie A per le Nazionali, discorso diverso va fatto per quella che potrebbe essere una sfida scudetto. A detta di tanti giornalisti, infatti, sono queste le due principali favorite per la vittoria finale, con tutto quello che ne consegue in termini di attesa per lo scontro diretto.

Fatta questa premessa, occorre frenare i bollenti spiriti di coloro che sono già oggi a caccia dei biglietti di Inter-Juventus del 27 ottobre. Se non altro, perché bisogna stare attenti ai soliti furbetti, che magari potrebbero vendervi ticket falsi approfittando della vostra voglia di essere presenti a San Siro per il big match di fine ottobre.

Probabile che la situazione riguardante la vendita dei biglietti di Inter-Juventus si possa sbloccare nel giro di un paio di settimane, in quanto il club nerazzurro è solito muoversi in netto anticipo al cospetto di big match in programma in casa. Vi faremo sapere nel caso in cui tutto dovesse attivarsi in anticipo.

