Che ci fa Facebook su Tik Tok? I nostri lettori ci fanno notare che sul popolarissimo social network cinese è comparsa la pagina della squadra di Mark Zuckerberg con tanto di bollino di certificazione. Mentre scriviamo Facebook ha 13,7k follower ed è l’unico servizio dell’universo Meta a comparire sulla piattaforma della ByteDance.

Come specificato in apertura, Facebook è per il momento l’unico prodotto Meta ad essere sbarcato su Tik Tok, dal momento che non compaiono le pagine verificate di WhatsApp e Instagram. Accade piuttosto l’inverso, con pagine certificate di Tik Tok che compaiono su Instagram e Facebook.

Mentre scriviamo, la pagina di Facebook su Tik Tok non ha pubblicato contenuti, dettaglio che lascia intuire che l’approdo della multinazionale di Menlo Park sia recente. Per il momento non si trovano articoli a riguardo, a parte una nota pubblicata da Zuckerberg il 2 febbraio in cui menzionava il social network cinese per giustificare l’introduzione delle reel nella sua app.

La pagina di Facebook su Tik Tok è visitabile a questo link, ma solamente dopo aver effettuato l’accesso.

