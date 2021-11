Si bevono la storia della dottoressa Pina Siffredda che fa male ai ‘no green pass’: è Rocco Siffredi

Sembrava superfluo e non necessario trattare la notizia che stiamo per portare alla vostra attenzione, ma evidentemente ci sbagliavamo a proposito della presunta Dottoressa Pina Siffredda dell’ASL 23. Il numero dell’Azienda Sanitaria Locale che abbiamo citato non è casuale, considerando il fatto che stiamo parlando di Rocco Siffredi, noto attore in ambito “adult”. Doveva trattarsi di un contenuto “troll”, creato solo per far ridere, come avvenuto con Lilli Gruber e Luigi Di Maio pochi giorni fa, ma evidentemente qualcuno ci sta credendo.

La Dottoressa Pina Siffredda dell’ASL 23 fa male di proposito ai no green pass, ma è Rocco Siffredi

Per farvela breve, sui social è comparso un post che ci ha mostrato la storia della Dottoressa Pina Siffredda dell’ASL 23, intenzionata a procurare dolore di proposito ai “no green pass” che si stanno sottoponendo a tamponi costanti. Questo, nel tentativo di evitare di ritrovarsi senza la certificazione che serve andando a lavoro. In tanti, però, stanno ignorando il dettaglio più importante, visto che la foto ritrae in realtà la versione femminile di Rocco Siffredi.

Diverse app consentono di ottenere un risultato simile, ma evidentemente per queste persone è più facile indignarsi, commentando in malo modo le parole della Dottoressa Pina Siffredda. La sua finta appartenenza all’ASL 23, con scelta del numero non casuale, evidentemente non ha destato alcun sospetto. Come si nota dall’immagine ad inizio articolo, in tanti ci sono cascati, arrivando ad offendere una persona che in realtà non esiste. Questo la dice lunga su quanto sia semplice prendersi gioco di una discreta percentuale di persone in questa fase.

Tra chi spera nel fatto che possa essere radiata e chi la invita a truccarsi meglio, non possiamo fare altro che constatare un fatto. Tante, troppe persone non hanno riconosciuto la foto di Rocco Siffredi modificata. Già, perché fondamentalmente non esiste alcuna Dottoressa Pina Siffredda.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.