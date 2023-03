Si appende spaghetti alle orecchie mentre parla Putin: multato e censurato. Questo il bizzarro destino toccato al deputato della regione di Samara Mikhail Abdalkin, censurato e multato per l’equivalente di quasi duemila dollari.

Il riferimento è al discorso di Putin dello scorso febbraio, che abbiamo avuto già modo di riscontrare essere composto in buona parte dalle fake news e dalla retorica antioccidentale delle c.d. “fonti russe”.

Si appende spaghetti alle orecchie mentre parla Putin: multato e censurato

Un proverbio tipico della Russia infatti recita “appendere i lapshà alle orecchie”. Tale proverbio, che fa riferimento a degli spaghettini russi simili ai “noodles” orientali significa infatti raccontare menzogne all’uditorio.

Ritrarsi quindi con gli spaghetti che fuoriescono dalle orecchie mentre qualcuno parla è un metodo aneddotico e mediante rebus di dargli del bugiardo, o quantomeno di denunciare le numerose fake news nel suo discorso.

Cosa che ovviamente le autorità russe non hanno preso con spirito sportivo. Del resto nella Russia in cui una studentessa universitaria rischia dieci anni di carcere perché i suoi compagni di corso partigiani putinisti postsovietici hanno una chat per delatori del regime e una bambina viene rinchiusa in orfanotrofio e strappata al padre per “rieducarla” al Putinismo non potevamo immaginare un esito diverso.

Mikhail Abdalkin, membro del Partito Comunista Russo, ha dichiarato di voler mostrare “la delusione mia e delle persone che mi chiedono lumi” esprimendo dubbi sulla presenza di “cambiamenti nella politica estera ed economica”

Abdalkin si è ritrovato quindi condannato per aver gettato discredito sulle forze armate russe, ma nega l’addebito dichiarando altresì che il suo partito “supporta le forze armate e la loro mobilitazione” ed egli stesso avrebbe in prima persona partecipato a raccolte di soldi per i soldati al fronte.

Cui ora se la sua difesa non reggerà dovrà aggiungere i quasi duemila dollari per la multa.

