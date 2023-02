Si ammala la principessa in Thailandia e i notutto incolpano Pfizer: e questo, in grande, è quello che succede in piccolo quando centinaia di cacciatori di correlazioni frugano in ogni necrologio, malore, incidente e unghia incarnita per urlare lieti “ha stato il vaxx” e “nessuna correlazioneh!”.

Ovviamente, si tratta di indiscrezioni usate in alcune comunità come fake news, cosa affrontata dai colleghi di oltre Oceano.

Si ammala la principessa in Thailandia e i notutto incolpano Pfizer

Le indiscrezioni raccolte anche da noi sono state affrontate punto per punto dai colleghi di Techarp. In primo luogo tutti i video che parlano della cosa non si riferiscono al governo ma agli “attivisti”, ovvero ai novax locali.

Non è pertanto corretto parlare di “Il governo dice che”, quanto piuttosto di i novax vorrebbero che il governo dica che.

E sappiamo benissimo che i novax vorrebbero l’abolizione dei vaccini per i motivi più stravaganti, dal “polpo alieno che vive nel vaccino” fino ai microchip.

In secondo luogo il governo Thailandese non ha mai inoltrato o proposto alcuna causa contro Pfizer.

È più uno stravagante telefono senza fili: alcuni novax hanno proposto ad alcuni novax di proporre al popolo di proporre al Governo di proporre ai reali una causa contro Pfizer e il fomento della causa antivaccinista.

Un po’ troppi passaggi perché alla fine si arrivi al qualsivoglia risultato apprezzabile.

Anche se per denegata ipotesi questa bizzarra catena di “qualcuno dica a qualcuno” arrivi a qualche risultato, scopriremmo che in Thailandia solo il 5,7% dei vaccinati ha usato preparati ad mRNA.

La parte del leone la prendono i vaccini SinoVac e Astrazenecam, che assieme a Sinopharm coprono il restante 94,3% dei vaccinati. Se per ipotesi cessasse l’uso di vaccini Pfizer, la campagna vaccinale proseguirebbe del tutto inalterata.

Per quanto attiene però il caso di specie, al momento non sappiamo neppure se la principessa Bajrakitiyabha sia stata vaccinata.

Quello che sappiamo è che nonostante le prime indiscrezioni parlassero di “problemi cardiaci”, dando la stura alle illazioni antivacciniste, un comunicato ufficiale parla dell’assenza di alcuna anomalia cardiaca, confermando un aneurisma cerebrale.

Eventi che contrastano la già desueta e sbufalata narrazione del “vaccino che causa problemi cardiaci”.

Conclusione

Si ammala la principessa in Thailandia e i notutto incolpano Pfizer, ma alla fine scopriamo che non c’è, davvero, alcuna correlazione.

