Si aggrava la posizione dei fratelli Bianchi: ridevano durante pestaggi per debiti di 20 euro

Da tempo seguiamo la vicenda dei fratelli Bianchi, in seguito al terribile omicidio di Willy Monteiro Duarte, in quanto da un lato la storia ha colpito milioni di italiani, mentre dall’altro sono venute fuori spesso e volentieri fake news sull’argomento. Dopo gli ultimi aggiornamenti di alcune settimane fa, che abbiamo portato alla vostra attenzione con un altro articolo, quest’oggi riteniamo importante analizzare un’altra testimonianza. A riportarla è Repubblica, da sempre molto vicina alle indagini relative ai due imputati.

Perché peggiora la posizione dei fratelli Bianchi: pestaggi anche per 20 euro

La notizia di oggi, che secondo gli addetti ai lavori potrebbe ulteriormente peggiorare la posizione dei fratelli Bianchi, arriva da una testimonianza ben precisa. Si tratta di un ragazzo che sarebbe stato pestato da uno dei “collaboratori” dei fratelli. Il giovane, picchiato insieme al padre che stava cercando di difenderlo, aveva maturato un debito di appena 20 euro per l’acquisto della droga. Questo il virgolettato che è stato riportato dalla fonte:

“Non sono riuscito a difendermi perché sono due lottatori di MMA e neppure ho provato, temendo un’ulteriore reazione. I fratelli Bianchi erano presenti all’aggressione, li ho visti, erano in disparte, come se controllassero l’esecuzione e ridevano”.

Secondo Repubblica, questi episodi che si sono verificati prima dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, evidenziano il contesto nel quale operavano i fratelli Bianchi. Considerazioni che, per forza di cose, potrebbero avere il loro peso durante il processo che li vede imputati per il noto reato. Con relativo inasprimento della pena. Solo ipotesi per ora, ma è chiaro che le prime condanne e patteggiamenti che vedono protagonisti coloro che lavorano coi fratelli, appaiono molto significativi in questo senso.

Di sicuro, il profilo tracciato sui fratelli Bianchi ad oggi fa emergere il clima di paura che avevano instaurato nella zona, come abbiamo avuto modo di osservare nella giornata di oggi a proposito di un pestaggio avvenuto per un debito di appena 20 euro. Vi faremo sapere appena si avranno ulteriori riscontri.

