Si aggrava la malattia di Gianluca Vialli che lascia l’Italia: i segnali dicono l’opposto

Non è apparso in particolari inquadratura Gianluca Vialli, in occasione del match tra Italia e Argentina andato in scena ieri sera a Wembley, al punto che alcuni hanno ipotizzato un possibile peggioramento per la sua malattia. Argomento che abbiamo affrontato durante lo scorso fine settimana con un altro articolo e che, a quanto pare, richiede un ulteriore chiarimento da parte nostra. Vediamo come stanno le cose, in modo che tutti abbiano le idee chiare sulla vicenda, anche perché i segnali vanno in direzione opposta.

Senza riscontri le nuove ipotesi sulla malattia di Gianluca Vialli che lascia l’Italia

Totalmente infondate le ultime voci riguardanti la malattia di Gianluca Vialli che lascia l’Italia, anche perché queste persone ritengono che l’ex attaccante di Juventus e Sampdoria non fosse presente durante il match di ieri. In realtà, in rete si trovano alcuni scatti che dicono l’esatto opposto. Probabile che il braccio destro di Roberto Mancini resti parte integrante del gruppo anche nelle prossime due settimane, visto che siamo attesi da ben quattro impegni per la Nations League.

Insomma, come sempre ci si lascia andare all’emotività, ma soprattutto all’infondatezza di notizie che non hanno fonti alle proprie spalle. Solito riferimento a post creati con il solo scopo di disinformare, creare engagement, oppure con enorme superficialità. Senza verificare voci totalmente inventate dal nulla. Certo, Gianluca Vialli di recente ha rilasciato un’intervista dall’impatto emotivo molto forte sulle sue condizioni, ma questo non vuol dire che qualcuno sia in diritto di ricamarci sopra con fake news poco rispettose per la sua privacy e quella della famiglia del diretto interessato.

Ricapitolando, smentiamo con forza le indiscrezioni secondo cui Gianluca Vialli avrebbe lasciato l’Italia (intesa come nazionale di calcio) per l’aggravarsi della sua malattia. Lasciamolo in pace, visto il momento non semplicissimo che sta vivendo dopo alcune uscite rese pubbliche.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.