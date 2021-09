Si abbassa l’IVA in Germania al 7%: disinformazione su date e numeri

Sta tornando dirompente la bufala secondo cui ci sarebbe una decisione che abbassa l’IVA in Germania al 7%. Post alimentato sui social da coloro che, evidentemente, non si concentrano su date e numeri effettivi, come del resto vi avevamo riportato già a giugno. Si tratta di una fake news abbastanza datata, che mira a mettere in evidenza come altrove le forze governative abbiano dato la giusta spinta agli imprenditori per ripartire dopo la crisi da Covid. A differenza di quanto avvenuto in Italia con Conte prima e Draghi poi.

Perché si fa confusione con l’abbassamento dell’IVA in Germania al 7%

Da dove nasce la bufala relativa all’abbassamento dell’IVA in Germania al 7%? In effetti, qualcosa nel Paese si è mosso, ma in tempi e modalità differenti rispetto a quanto riportano troppi utenti sui social. Provando a capire come siano andate effettivamente le cose, possiamo riportare molto semplicemente che la Germania abbia deciso di tagliare le aliquote Iva, ma la decisione è stata ufficializzata e resa operativo molto tempo fa.

Si tratta di una manovra attuata il 1 luglio 2020, non nel 2021. Tra le altre cose, per un periodo di soli sei mesi. Come accennato in precedenza, se da un lato si abbassa l’IVA in Germania per dare nuovo slancio all’economia del Paese in seguito alla prima ondata di Covid-19, allo stesso tempo occorre analizzare bene i numero. A fine 2020 è scaduto il provvedimento e non è stato rinnovato all’anno in corso, oltre al fatto che le cifre sono assai diverse rispetto a quanto affermato da molti qui in Italia.

Si abbassa l’Iva in Germania, ma non quest’anno. Aggiungiamo che la riduzione dell’aliquota principale sia passata dal 19 al 16%. Come tutti sanno, in Italia siamo fermi al 22%. Per quanto riguarda quella ridotta siamo passati dal 7 al 5%. Dunque, decisione del 2020 e numeri assai diversi rispetto a quelli riportati dagli italiani sui social oggi 22 settembre.

