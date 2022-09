Sgarbi come Keanu Reeves intrufolato in un matrimonio, ma senza invito

Vittorio Sgarbi ha dato vita ad un siparietto davvero particolare venerdì scorso quando, invece di recarsi ad un evento in cui era l’ospite d’onore, ha sbagliato strada ritrovandosi ad un matrimonio. Tutto ciò è accaduto in provincia di Bergamo, Vittorio Sgarbi è ancora nel pieno della campagna elettorale ed era atteso in una location regale per un evento, invece la sua auto si è persa.

Sgarbi e la replica di Keanu Reeves intrufolato in un matrimonio, ma non era stato invitato

Altra storia su Sgarbi, dunque, dopo quella di Mughini trattata di recente. Improvvisamente ha parcheggiato in un posto dove come scenario c’era sempre un castello, ma qui stava andando di scena un banchetto nuziale. Evidentemente ha pensato di fare come Keanu Reeves, che ha partecipato alle nozze di due fan sconosciuti, ma chiaramente nel caso di Vittorio Sgarbi nessuno lo aveva invitato.

Sta di fatto che il critico d’arte ha deciso non solo di fare gli auguri alla coppia di neo-sposini, ma ha voluto anche animare un po’ la giornata esibendosi al karaoke, facendo insomma un piccolo show. Il tutto è avvenuto in un contesto alquanto divertente e paradossale, certo nessuno aveva invitato Vittorio Sgarbi, ma gli sposi hanno lasciato carta bianca al candidato alle prossime Politiche a Bologna.

Ha preso parte al buffet, ha cantato e poi ha salutato tutti, recandosi a questo punto con un forte ritardo al castello dov’era invece atteso per il suo evento. Anche questo può essere un modo di fare campagna elettorale, si è imbucato ad un matrimonio, si è concesso qualche foto di rito con gli invitati ed ovviamente gli sposi e poi ha salutato.

Ha sbagliato castello come riporta Next Quotidiano, ma è stato per tutti un fuori programma assolutamente divertente, i neo-sposi hanno insomma apprezzato lo show di Sgarbi, sicuramente ha avuto modo di rendere il loro matrimonio unico e particolare. Nonostante nessuno lo avesse invitato, la sua è stata comunque una presenza gradita, anche perché ha dimostrato di avere delle buoni doti da intrattenitore, forse non da cantante, ma il siparietto del karaoke ha divertito tutti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.