Sfuggono tante cose sul simbolo nella felpa di Zelensky da Papa Francesco

Si continua a fare tanta disinformazione in queste ore, a proposito del simbolo presente all’interno della felpa di Zelensky, in occasione della visita a Roma durante la quale ha avuto anche un incontro con Papa Francesco. Da circa 24 ore a questa parte non si parla d’altro, al punto che i suoi detrattori hanno immediatamente lanciato alcune accuse senza approfondire alcuni elementi cruciali. Ecco perché bisogna concentrarsi nuovamente sul tema caldo del momento.

Tutti gli aspetti ignorati sul simbolo presente nella felpa di Zelensky da Papa Francesco

Nonostante abbiamo provato a fornirivi da subito un contributo aggiuntivo a proposito del simbolo presente sulla felpa di Zelensky, evidentemente è necessario tornare sull’argomento visti alcuni commenti che si trovano sui social. Sostanzialmente, il presidente dell’Ucraina è accusato di aver incontrato Papa Francesco, Giorgia Meloni, il ministro Tajani e il Presidente della Repubblica Mattarella sfoderando una una maglia per diversi motivi offensiva nei confronti della storia italiana.

Si parla a tal proposito della felpa di Zelensky contenente con il tridente con la spada, da sempre etichettato come il simbolo dei nazifascisti dell’OUN durante la Seconda Guerra Mondiale, oltre ad essere il marchio dei neofascisti di Pravyj Sektor. Il caso, in verità, si può risolvere facilmente affrontando tre punti che potete facilmente approfondire nell’immagine qui di seguito.

La felpa di Zelensky ed il simbolo al suo interno, infatti, non dovrebbero scandalizzarci in alcun modo. Tanto per cominciare, la tanto discussa spada presente nel simbolo è parte integrante del “logo” che rappresenta le forze terresti ucraine. In secondo luogo, le punte laterali che hanno fatto pensare ad un possibile richiamo nazista, in realtà si riferiscono più semplicemente al tridente ucraino.

Ancora, il bordo inferiore presente sotto la spada lo si ritrova nel simbolo ucraino e non in quello nazifascista. Insomma, ci sono diverse buone ragioni per darci un taglio con le lamentele sul simbolo presente nella felpa di Zelensky.

