Sfruttano Ludovico Di Meo morto: ritardo di 2 mesi sull’ex conduttore di Uno Mattina

In queste ultime ore sul web, principalmente sui vari social, sta circolando la notizia su Ludovico Di Meo morto, giornalista di 63 anni che ha avuto per tanti anni ruoli importanti in Rai, essendo stato anche il noto conduttore di Uno Mattina. Purtroppo Ludovico Di Meo è effettivamente scomparso, ma si tratta di una morte avvenuta due mesi fa, era infatti il 29 gennaio quando è apparsa tale notizia in rete.

Pessimi nello sfruttare l’annuncio su Ludovico Di Meo morto: vanno fuori tempo di mesi sull’ex conduttore di Uno Mattina

Fondamentalmente non si parte da una bufala quest’oggi, a differenza di quanto avvenuto la scorsa settimana quando ci siamo ritrovati a dover analizzare nuovamente la storia di Fabri Fibra. Qualcuno ha ben pensato di rimetterla in circolazione per avere evidentemente qualche seguito maggiore, ma la morte di Ludovico Di Meo non è avvenuta quest’oggi, il giornalista ci ha lasciato prematuramente due mesi fa.

Di Meo era a capo di San Marino Rtv, ma come accennato in precedenza è stato per anni una colonna portante della Rai, arrivando a diventare vicedirettore di Raiuno, ma si è occupato di tante trasmissioni che hanno fatto la storia di questa rete. La morte di Ludovico Di Meo non è avvenuta quindi in queste ore, come invece vogliono far credere alcuni post condivisi sui social, il giornalista è scomparso lo scorso gennaio a causa di un malore che lo ha colpito dopo un intervento alle coronarie.

Questa volta però non c’è stato nulla da fare e Di Meo è scomparso all’età di 63 anni lasciando la moglie Paola e le due figlie Federica e Flaminia. La notizia è quindi reale, ma era necessario fare questa precisazione sulle tempistiche della morte di Ludovico Di Meo, storico conduttore di Uno Mattina.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.