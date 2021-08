Sfogo di Enrico Ruggeri sul concerto di Genova: tra errori, green pass e tamponi rapidi gratuiti

Arriva nella mattinata di domenica lo sfogo di Enrico Ruggeri, a margine del suo concerto di Genova in cui aveva preannunciato la possibilità di esserci senza green pass. Abbiamo già toccato l’argomento con un approfondimento venerdì notte, evidenziando alcuni difetti di comunicazione e, al contrario di altre testate, senza puntare il dito in modo eccessivo contro le intenzioni del noto cantante. Tutto sommato positive, se pensiamo che in tanti si sono potuti sottoporre al tampone rapido gratuito.

La reazione Enrico Ruggeri sul concerto di Genova a proposito di green pass e tamponi rapidi gratuiti

Quanto annunciato su Facebook da Enrico Ruggeri, che ha sottolineato come sia stata complicata per lui la giornata di sabato visto il “letame” che gli è piovuto addosso, merita indubbiamente una parentesi a parte. Il concerto di Genova, infatti, ha innescato una serie di errori riguardanti il green pass e tamponi rapidi gratuiti. La leggerezza nell’annunciare che i fan avrebbero potuto assistere all’evento senza la certificazione resta una gaffe grossolana.

La presenza di centri specifici, creati in occasioni di eventi come il concerto di Enrico Ruggeri a Genova, non è evento “eccezionale”, per quanto apprezzabile in quanto dà a tutti la possibilità di ottenere il green pass temporaneo senza vaccino. In pratica, succede in moltissimi concerti e lo staff ieri non ha inventato nulla. Anche a Roma ci sono stati molti eventi che sono andati in questa direzione.

I tamponi rapidi gratuiti li mette a disposizione spesso e volentieri la Croce Rossa per concerti, stazioni ferroviarie e sono finanziati il più delle volte dalla Commissione Europea. Le critiche ci sono state per il messaggio fuorviante che al suo concerto si entrava senza green pass. E questo è un fatto che non deve creare risentimento ad Enrico Ruggeri dopo il concerto di Genova. Il concetto è stato sbagliato, in quanto il tampone è un green pass che ha valore per 48 ore.

