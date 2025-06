Certe bufale non mollano l’osso, tornano implacabili come eterni herpes dell’informazione. La fake news di “Luca Boldrini fratello di Laura Boldrini” era già stata esaminata nel 2018, ma ecco che torna alla carica.

Ovviamente dal 2018 ben sappiamo che non esiste alcun Luca Boldrini, anzi sappiamo che il ragazzo della foto era un incolpevole cittadino di Rieti messo in mezzo in una “card” creata da alcuni amici per farsi beffe di lui e diventato oggetto di una fake news già affrontata da Bufale.net e altri siti di fact checking.

Sette anni e non sentirli: la card di “Luca Boldrini fratello di Laura Boldrini”

L’anno è il 2018.

Siamo all’ultimo anno da Presidente della Camera di Laura Boldrini, divenuta poi mera deputata. Siamo nel pieno del filone dei “parenti inventati dei politici”, con Laura Boldrini che si scopre sorella della detective e supereroina del Marvel Universe Jessica Jones (peraltro anche parente di Maria Elena Boschi…) e Cecile Kyenge si sveglia sorella del famoso lottatore di wrestling Junkyard Dog.

Nel pieno del filone delle bufale del “tizio con didascalia”, strumento cavalcato con fini beceramente politici per inventare immaginari parenti “sistemati dalla kasta” un gruppo di giovani Rietini decide che sarebbe stato assai divertente gettare nel tritacarne mediatico un loro amico “per vedere di nascosto l’effetto che fa”.

Il presunto Luca Boldrini scrissa una lunga lettera aperta alla Presidentessa, nel cui finale invocava clemenza per i Rietini e chiedeva di censurare il suo volto per evitare le morbose attenzioni del popolo della Rete

Ovviamente questa bufala è stata strumentalizzata visto che a breve ci saranno le elezioni e anche questa è una cosa che mi fa riflettere… Non credo sia il caso di fare denunce o di contattare la Polizia Postale ecc. e non credo convenga a nessuno farlo visto che si finisce solamente col dare importanza a queste persone, che “ne traggono solo vantaggio e popolarità”, ma l’unica cosa che voglio denunciare è la profonda mancanza di una qualsiasi forma di intelletto o di razionalità in chi si rende complice di queste cose. Come ultima cosa le chiederei gentilmente di oscurare il mio volto dal suo post, perché non voglio essere visto da milioni di italiani anche se sono cosciente che altrettanti lo hanno già visto. Grazie in anticipo e buona sera.

Cosa che nuovamente i condivisori complusivi a questo giro non hanno fatto, esponendo un innocente a minacce e ritorsioni.

