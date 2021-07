Sergio Mattarella recensisce il Wembley Stadium, e leggere il suo commento farebbe ridere anche una statua. Il Presidente della Repubblica era presente durante la finale di Euro 2020 che ha decretato la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra, per questo alcuni burloni hanno pensato di creare una recensione fake per TripAdvisor in cui il Capo dello Stato si prende gioco degli inglesi con un linguaggio tutt’altro che diplomatico.

“La serata più divertente della mia vita” – recensito da nokia3310 Mi son ritrovato quasi per caso in questo stadio pieno di inglesi per tifare i miei concittadini. Ero l’unica autorità italiana al cospetto di 345 autorità inglesi compresi Regine e Principesse di staminc… di ogni genere.

Sull’1 a 0 fulmineo mi prendevano in giro, ma io impassibile ho assistito all’inevitabile rimonta italiana.

Al goal di Bonucci ho pure urlato “SU*AAA” tanto loro avran capito SCUSA.

Cari inglesi, anche stavolta avete pestato i piedi alla pu**ana sbagliata.

Tornerò, ma non per il porridge.

Sulla pagina TripAdvisor del Wembley Stadium, ovviamente, tale recensione non è presente nemmeno da falso profilo. Lo screenshot in cui Mattarella recensisce il Wembley Stadium è dunque un’immagine creata ad hoc per farci divertire.

